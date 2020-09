Aberto edital para obras no Setor de Múltiplas Atividades do Gama

PUBLICIDADE

A realização da Área de Desenvolvimento Econômico (ADE) do Gama está prestes a ter mais uma etapa realizada. A decisão de continuar o projeto foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), na edição da última terça-feira (22). Para isso, a Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) lançou o edital que permite a contratação de obras de implantação de energia elétrica no Setor de Múltiplas Atividades (SMA) da cidade. Os conjuntos contemplados foram: S, U, V, W, X e Y.

A escolha da empresa que realizará a ação vai acontecer no dia 20 de outubro, às 10h. As propostas enviadas devem atender critério de ter o menor custo.

O local a ser beneficiado corresponde à segunda etapa da ADE do Gama, que abrange 137 unidades imobiliárias destinadas à utilização de comércio de bens e serviços e atividades industriais. A primeira etapa já está em pleno funcionamento e provida de infraestrutura.

Remanejamento e serviços

Além da aparelhagem, haverá remanejamento de trechos de rede aérea existentes que apresentam interferência com o projeto urbanístico. Com os serviços, as empresas que se fixarem na região poderão instalar maquinários necessários para a produção, assim como realizar atividades comuns – entre outras, a conexão à internet.

O sistema de energia elétrica pública é parte integrante dos trabalhos de parcelamento do solo urbano, bem como dos equipamentos de escoamento das águas pluviais, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, iluminação pública e vias de circulação. O conjunto faz parte da missão da Terracap: fornecer infraestrutura básica à população.

As informações são da Agência Brasília.