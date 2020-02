Aberto edital para concurso do TCDF. Salário é de R$ 33 mil

PUBLICIDADE 

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) publicou no Diário Oficial (DODF) o edital para concurso de procurador do Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT), junto ao órgão. São duas vagas, sendo uma para formação de cadastro reserva.

O salário é de R$ 33.689,10. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) está encarregado de organizar o concurso.

O período de inscrição vai de 13 de abril e 4 de maio. às 18h. A taxa custa R$ 300.

Para se candidatar, é preciso ser bacharel em Direito e ter, no mínimo, três anos de atividade jurídica pós-graduação.

Haverá provas objetiva, discursiva, oral e avaliação de títulos. A data prevista para o teste objetivo é 7 de junho.