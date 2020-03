Abertas seleções de médicos com salários de até R$ 14,3 mil no IGESDF

PUBLICIDADE 

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) abriu seleção para contratação de profissionais de saúde, com preferencia por médicos anestesiologistas, infectologistas, intensivistas e pneumologistas.

De caráter emergencial e temporário, o instituto está convocando médicos do trabalho, imunologistas, psiquiatras e clínicos gerais. Há vagas para psicólogos e fisioterapeutas.

Os profissionais serão contratados de forma temporária, por seis meses.

Os salários para médicos chegam a R$ 14.330,40. Para psicólogos R$ 3.783,93 e para fisioterapeutas é de R$ 4.701,86. A carga horária semanal para médicos será de 20h, com exceção dos intensivistas, que será de 24h. Para fisioterapeuta, é de 40 horas e psicólogo de 30 horas.

A seleção emergencial será feita com base em análise curricular e servirá para atender as demandas de urgência e emergência da população na rede de saúde pública do Distrito Federal e IGESDF no combate ao novo coronavírus.

O encaminhamento de currículos deverá ser feito pelo o email: selecao@igesdf.org.br.