Aberta licitação para compra de postos de recarga para carros elétricos

O Ministério da Economia abriu, nesta quarta-feira (9), o Pregão n° 19/2020, que busca realizar aquisição e instalação de seis estações de recarga semirrápida de veículos elétricos. Esses eletropostos terão de permitir a recarga simultânea de dois veículos em locais públicos.

Essa medida estava prevista no Acordo de Cooperação Técnica (ACT), assinado em 11 de setembro entre o Ministério e o Governo do Distrito Federal (GDF). Dessa forma foi formalizada a parceria entre os dois órgãos no projeto-piloto “Vem DF”. Com isso, a utilização de veículos elétricos para deslocamento a serviço, que já existe no governo distrital, agora será estendida também aos servidores federais.

“Estamos avançando no modelo de compartilhamento de veículos, agora com utilização da mobilidade elétrica, que vai fomentar a cadeia produtiva neste segmento e modernizar ainda mais o transporte no setor público”, explica Caio Paes de Andrade, Secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. “Também vamos economizar recursos e contribuir para a sustentabilidade do transporte urbano.”

Uma das metas do ACT é a ampliação da área de circulação dos veículos por meio de instalação de eletropostos, que estão sob responsabilidade do ME. A Central de Compras da Secretaria de Gestão (Seges) está realizando a licitação mediante sistema de registro de preços, visando a implantação de seis eletropostos, a serem instalados na Esplanada dos Ministérios, bem como em outros locais estratégicos do Distrito Federal. Ao GDF cabe compartilhar os veículos elétricos, carregadores e o software de gestão e monitoramento.

Atualmente, há 16 veículos elétricos que rodam pelo projeto Vem DF. A previsão é de que dois carros cumpram trajetos exclusivos pela Esplanada, além dos que já realizam o transporte administrativo por outras localidades de Brasília.

A iniciativa está alinhada à Lei nº 13.755/2018, conhecida como Rota 2030, que estabelece requisitos obrigatórios para a comercialização de veículos no Brasil. Entre as diretrizes estão o incremento da eficiência energética, o desempenho estrutural e a disponibilidade de tecnologias assistivas; o estímulo à produção de novas tecnologias e inovações; a promoção do uso de biocombustíveis e de formas alternativas de propulsão; e a valorização da matriz energética brasileira.

Como participar

As empresas interessadas em participar do Pregão n° 19/20 deverão encaminhar a documentação para a fase de habilitação e as propostas para o ministério por meio do Protocolo Eletrônico. O edital foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) e está disponível no Portal do ME.

