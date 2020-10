A pedido de Ministério, PCDF cria novo departamento de combate à corrupção

PUBLICIDADE

A Polícia Civil (PCDF) atendeu uma determinação do Ministério da Justiça e da Segurança Pública e criou um novo núcleo de combate à corrupção. A corporação conta, agora, com o Departamento de Combate à Corrupção (DCC) em sua estrutura.

Com isso, a Coordenação Especial de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Cecor) fica extinta. O chefe e os delegados da Cecor já migraram para o DCC. As determinações estão publicadas no Diário Oficial (DODF) desta quarta-feira (14).

O objetivo do Ministério da Justiça é criar uma estrutura homogênea de combate à corrupção em todo o país.