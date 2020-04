A Mano lança cesta exclusiva para o Dia das Mães

PUBLICIDADE 

Entra ano e sai ano e presentear quem você ama com uma deliciosa cesta gourmet nunca sai de moda. Pensando nisso, o restaurante ‘A Mano criou uma cesta exclusiva para o Dia das Mães, comemorado no próximo dia 10 de maio.

Montada com toda delicadeza, a cesta traz chocolates belga, espumante, um pequeno buquê de rosas, um cartão personalizado com dedicatória, além de um voucher que dá direito ao menu exclusivo do delivery para o almoço de Dia das Mães, com entrada, prato principal e sobremesa.

“Esse ano o Dia das Mães vai ser bem atípico por causa quarentena, e os restaurantes não vão estar abertos para receber as famílias para aquele tradicional almoço de domingo para celebrar a data. Pensando nisso, nós do ‘A Mano decidimos levar um pouco de nossa gastronomia e carinho para a casa de nossos clientes, com um menu que será montado especialmente para este dia, além de uma linda cesta personalizada”, conta um dos sócios do restaurante, André Sampaio.

As cestas serão vendidas em duas versões, com menu exclusivo que dá direito a duas entradas, dois pratos principais e duas sobremesas (R$ 450); ou somente a cesta personalizada (R$ 250).

O ‘A Mano vai receber pedidos até às 13h de sábado (9), pelos telefones (61) 3245-8235 e 98116-8119. Para quem mora nas regiões Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul, Lago Norte e Sudoeste, o próprio restaurante vai entregar as cestas no domingo pela manhã. Para as demais localidades, os clientes devem retirar no ‘A Mano (411 Sul, Bl. D, lj. 36), a partir das 8h, em sistema de Drive Thru.

Serviço

Cesta de Dia das Mães ‘A Mano

Valor: Cesta + menu exclusivo de Dia das Mães (R$ 450) / Somente a cesta exclusiva (R$ 250)

Pedidos: até às 13h de sábado (9), pelos telefones (61) 3245-8235 e 98116-8119;

Entrega: para os clientes das regiões Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul, Lago Norte e Sudoeste, o próprio restaurante vai entregar. Para as demais localidades, os clientes devem retirar no ‘A Mano, a partir das 8h, em sistema de Drive Thru.

Para mais informações: @amanorestaurante