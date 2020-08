92 apartamentos são entregues a população em Samambaia

PUBLICIDADE

O sonho da dupla Lenylcy Vieira, 29 anos, e Nagêla Matos, 37, era o mesmo: ter uma casa própria. Mas agora não será mais um sonho. Nesta semana o GDF entregou a população mais um prédio que deve abrigar cerca de 300 pessoas.

“Precisamos ter um olhar especial, principalmente para as pessoas que aguardam há muito tempo na fila de espera. Isso muda a vida de muitas famílias”, disse Wellington Luiz, presidente da Codhab.

“A ficha ainda não caiu. Trabalho desde os 18 anos e após 10 anos conquistei meu primeiro imóvel. É uma realização pessoal minha e dos meus pais, que batalharam para que eu estudasse, trabalhasse e conseguisse minha casa própria para constituir minha família”, comemora Lenylcy. “A gente sabe que o aluguel é a realidade de muitos”.

Como era o caso de Nagêla, que sempre morou de aluguel com o filho de sete anos. “Sonhar com a minha casa parecia algo distante. Achei que ia demorar, mas foi até rápido”, lembra. “Não foi fácil, mas sempre tive retorno sobre todo o procedimento, tanto da cooperativa quanto da Codhab [Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF].”

Agora, ambas pretendem investir na casa. “Como o apartamento é meu, posso arrumar do jeito que eu quiser. Antes eu não podia fazer isso porque morava de aluguel”, conta Nagêla.

“Também será uma forma de economizar, porque se eu fosse pagar aluguel seria um dinheiro jogado fora”, acrescenta Lenylcy.

Apartamentos

Cada imóvel possui 57 metros quadrados e dispõe de dois quartos, sala, cozinha, área de serviço e banheiro. O valor de cada unidade é de R$ 142.513 mil. O investimento total do empreendimento foi de R$ 13,1 milhões (mais precisamente, R$ 13.111.196,00 milhões), como 150 empregos diretos gerados.

Segundo o presidente da Codhab, Wellington Luiz, os 92 apartamentos foram entregues antes do prazo estipulado. “A obra era para ter sido feita em três anos, mas foi finalizada em um ano e cinco meses”, informa.

Wellington Luiz ressalta que a entrega de mais unidades habitacionais representa um avanço para reduzir o déficit habitacional da capital. “Há vários projetos para combater essa situação, e esse é mais um”, explica.

O administrador de Samambaia, Gustavo Aires, lembra que uma das principais demandas dos moradores da cidade é a causa habitacional. “A Codhab tem feito um excelente trabalho para minimizar a lista de espera dos interessados. O nosso papel, na administração, é receber os pedidos das pessoas e passar as informações para a companhia, o que tem agilizado a entrega das casas”, destaca.

Outras unidades

Outras regiões administrativas recebem obras de construção de unidades habitacionais, sendo elas Itapoã (1.344 ), Parque dos Ipês (São Sebastião) (1.104), Sol Nascente/Pôr do Sol (88) e em Samambaia (148). A entrega destes imóveis está prevista ainda para este ano.

Em 2020, foram entregues 508 apartamentos, distribuídos pelo Parque dos Ipês (São Sebastião), Sol Nascente/Pôr do Sol.

Com informações da Agência Brasília