90% das estradas rurais da Ceilândia recuperadas

Desde o ano passado, com a ajuda das equipes do GDF Presente, Administração Regional de Ceilândia conseguiu recuperar mais de 160 km de estradas rurais com serviços que vão de nivelamento dos terrenos à construção de bolsões, canaletas e desvios de água pluvial. A ação tem mudado a realidade de mais de 10 mil moradores das localidades.

“Esses serviços devem ser feitos mais de uma vez por ano. As vias sem manutenção desgastam muito os carros e caminhões”, diz o produtor rural Demétrio Ferreira da Rocha. Há 40 anos, ele mora com a família às margens da estrada vicinal Boa Esperança, que liga as vias DF 190 e BR 070. “Aqui já teve tempo de passar dois anos inteiros sem manutenção. Agora, não. Vieram o ano passado e agora, estão voltando para ajeitar o que a chuva estragou”, completa.

Os serviços naquela vicinal, além de ajudar no escoamento da produção e na mobilidade dos moradores, também vão ajudar na prática do ciclismo de aventura. “A trilha aqui é famosa entre os ciclistas. A manutenção dessa via é fundamental, também, para a segurança deles”, destaca Sebastião Silva, responsável pela organização dos serviços de manutenção das estradas de terra.

Segundo ele, as vias revitalizadas beneficiaram diretamente mais de mil famílias, que moram nas comunidades de Boa Esperança, Bela Vista, Jiboia, Lajes da Jiboia, Monjolinho, Guariroba e Flamboyant, além da população do Incra 6, 7, 8 e 9. “Neste mês, estamos priorizando a manutenção das estradas que dão acesso às quatro escolas rurais que temos por aqui”, explica o assessor.

Com mais de 248 km² de extensão, a área rural de Ceilândia está entre as cinco maiores do Distrito Federal. No local, destaca-se a produção de verduras e hortaliças, além da criação de frango. Só de vicinais, estradas que ligam uma rodovia a outra, de 6 a 17 de janeiro, já foram recuperados 49 km.

Volta às aulas

Com a proximidade do início do ano letivo, previsto para 10 de fevereiro, a Administração Regional de Ceilândia está fazendo um esforço concentrado para revisar as principais estradas rurais, que dão acesso às escolas da região. “É uma preocupação nossa que as crianças sigam em segurança no transporte escolar. Por isto, estamos revisando esses trajetos”, explica o diretor de Obras, Sérgio Pimenta. “Agora, com o retorno das chuvas, a gente consegue visualizar melhor como se dá o escoamento das águas. Podemos corrigir o nível e possibilitar um tráfego melhor na região”, comenta.

Na lista de prioridades para os próximos dias, ele conta, está a revisão do nivelamento da rodovia VC 321, vicinal que liga a DF 190 à divisa com o estado de Goiás. A estrada é acesso para a Escola Classe Jiboia. “Estamos bem satisfeitos com o apoio que recebemos. Em outubro, fizeram a manutenção da estrada, o que melhorou bastante a passagem dos veículos. Mas choveu e, agora, é preciso ajustar alguns pontos”, comenta a diretora da unidade escolar, Ana Cristina de Melo.

Além das estradas, a professora elogiou outros serviços feitos pelas equipes do governo. “Podaram duas árvores que ameaçavam cair sobre o telhado e isto também foi muito importante para a segurança das crianças”, acredita.

Com informações da Agência Brasília.