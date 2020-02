83 serpentes já foram resgatadas no meio urbano do DF em 2020

PUBLICIDADE 

A Polícia Militar Ambiental resgatou, nesta segunda-feira (17), três jiboias no Park Way e no Gama. Com as ocorrências de hoje o Distrito Federal já conta com 83 casos de resgate de serpente só em 2020. Entres as serpentes resgatadas, 23 eram jiboias. Os animais resgatados hoje foram reintegrados em seu habitat natural.

Veja vídeo de um dos resgates obtido pelo Jornal de Brasília: