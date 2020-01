800 toneladas de entulhos são retiradas por dia

PUBLICIDADE 

São profissionais da Administração Regional, do SLU, da Novacap e do GDF Presente que se concentram na Vicente Pires, com mais de 50 máquinas, com um único objetivo: recolher o máximo possível de entulho e inservíveis que estão dentro e fora das residências. Para ajudar a conter a proliferação do mosquito causador da dengue, várias equipes estão passando numa grande ação de limpeza.

A ação já recolheu em dois dias cerca de 1,6 mil toneladas de lixo. “Estamos autorizando os comerciantes e moradores a jogarem todo o material que não está sendo utilizado para fora de suas áreas. Então, a gente passa recolhendo”, explica o administrador regional de Vicente Pires, Daniel de Castro.

A preocupação maior, segundo ele, é com as chuvas e a proliferação do mosquito Aedes aegypti. “Queremos ajudar as famílias a manterem os quintais limpos. Isto é o mais importante”, completa. Segundo o gestor, o recolhimento dos inservíveis continuará até esta quarta-feira (29). “Estamos mobilizando a população pelo WhatsApp e redes sociais”, comenta Castro.

O coordenador do Polo Central II do GDF Presente, Rodrigo Soares, destacou o trabalho de conscientização e recolhimento de inservíveis em borracharias locais. “Estamos retirando muito pneu que já não tem mais utilidade, mas que é um criadouro ideal para o mosquito”, alerta.

Equipes da limpeza urbana também reforçam os serviços de varrição e capina em várias quadras da cidade. Só falta a Rua da Misericórdia e a Rua do Governador. “Temos 30 trabalhadores deslocados exclusivamente para isto”, explica Rodrigo Soares.

Quem acompanhou parte dos serviços na quadra 12 aprovou a iniciativa. “Aos poucos, as coisas estão melhorando. O governo está se empenhando em arrumar as coisas por aqui”, afirma Alex Antônio Santos, dono de um lava-jato.

