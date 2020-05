PUBLICIDADE 

O secretário de Governo José Humberto Pires analisou, nesta segunda-feira (4), o uso de máscaras de proteção individual no transporte público do Distrito Federal. Para Pires, 85% das pessoas têm saído de casa usando as máscaras.

O secretário acompanhou a entrega de máscaras no Plano Piloto e no Gama. O GDF tem disponibilizado o produto à população em 31 pontos espalhados pela capital e ensinando a forma correta de uso e higienização.

“Além de suprir a necessidade daqueles que ainda não têm as máscaras, estamos realizando um trabalho importante de esclarecimento e alerta”, informou o secretário. “Muitos sabem que estamos nesses locais fazendo entregas, mas sentimos que a maioria adere ao uso antes de sair de casa”, contou.

A expectativa é que a partir da próxima segunda-feira (11), o uso das máscaras passe a ser obrigatório. Quem desobedecer ao decreto poderá ser punido com multas a partir de R$ 2 mil. Serão realizadas fiscalizações em todas as vias e espaços públicos, transportes públicos coletivos, estabelecimentos comerciais, industriais e espaços de prestação de serviço.