7,3 mil pessoas aderem ao Refis em 11 dias

PUBLICIDADE

Onze dias após o início, o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal (Refis 2020) já soma mais de 7,3 mil adesões. Das pessoas que recorreram ao Refis, 6.344 são pessoas físicas e 999 pessoas jurídicas.

Do total refinanciado neste período, R$ 29,1 milhões já foram pagos e R$ 471,8 milhões são de parcelas a vencer ou de valores ainda não compensados pelos bancos. Isso significa dizer que a Secretaria de Economia já bateu uma meta de meio bilhão em débitos renegociados.

O Refisômetro, uma plataforma inédita lançada pela pasta no dia 18 deste mês, aponta que o programa refinanciou, até a manhã desta sexta-feira (27), R$ 501.023.145,49.

Ousadia

O secretário de Economia, André Clemente, classifica como ousado o programa, mas afirma que a ousadia era necessária. “Se fizéssemos um programa igual, teríamos os mesmos resultados”, justifica. “É mais uma iniciativa muito importante do GDF para garantir que esses recursos voltem aos cofres do Distrito Federal e financiem políticas públicas, resultando em maior qualidade de vida para a nossa população”, complementa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As adesões ao Refis vão até o dia 16 de dezembro de 2020 e podem ser feitas pela internet, no Portal de Serviços da Receita do Distrito Federal, ou pessoalmente, em uma das Agências de Atendimento da Receita do DF e nas unidades do Na Hora. O programa alcança mais de 78,4 mil pessoas jurídicas e 266 mil pessoas físicas.

Agências de Atendimento da Receita do DF:

horário de atendimento: das 12h30 às 18h30.

Para ser atendido, será necessário ter feito agendamento prévio pelo site.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Agência Asa Norte

Endereço: Setor de Edifícios Públicos Norte – SEPN 513 – Bloco D – Loja 38 – CEP: 70760524

Agência Ceilândia

Endereço: Centro Norte N – CNN 01, Bloco B – Avenida Hélio Prates

CEP: 72225502

Agência Gama

Endereço: Quadra 01, Área Especial, Lote Único – Setor Central

CEP: 72405610

Agência Planaltina

Endereço: Setor de Hotéis e Diversões – SHD, Bloco C

CEP: 73310200

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Agência SIA (Setor de Indústria e Abastecimento)

Endereço: Setor de Indústria e Abastecimento – SIA – SAPS – Trecho 01 – Lote H (Próximo à CAESB – EPTG)

CEP:71200010

Agência Taguatinga

Endereço: CNA – Área Especial S/Nº – Praça Santos Dumont – CEP: 72110035

Unidades do Na Hora:

Para ser atendido, também será necessário ter feito agendamento prévio pelo site

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na Hora Brazlândia

Área Especial 4, Setor 3

Telefone: 3391-2333

Funcionamento: das 8h às 18h

Na Hora Ceilândia

QNM 11, Área Especial, Shopping Popular

Telefone: 2104-1496

Funcionamento: das 9h às 17h

Na Hora Gama

EQ 55/56, AE Leste, Setor Central

Telefone: 2104-1563

Funcionamento: das 11h às 19h

Na Hora Riacho Fundo

QN7, AE1, Shopping Riacho Mall, 2º andar

Telefone: 3404-9905

Funcionamento: das 11h às 19h

Na Hora Sobradinho

Quadra 6, AE 8, Sobradinho I

Telefone: 2104-1441

Funcionamento: das 8h às 18h

Na Hora Taguatinga

QS 3, Lote 4/8, Pistão Sul, Águas Claras

Telefone: 2104-4501

Funcionamento: das 8h às 18h

Na Hora Rodoviária

SCN, Rodoviária de Brasília, Plataforma Inferior

Telefone: 2104-1520

Funcionamento: das 8h às 18h