70 mulheres com câncer serão operadas até a próxima semana no Hospital de Base

Até o final da próxima semana o Hospital de Base deverá operar aproximadamente 70 mulheres com câncer por meio de uma força-tarefa. A ação beneficiará 100% das pacientes em tratamento neoadjuvante, ou seja, em quimioterapia e radioterapia para redução do câncer, o que aumenta as chances de cura.

“Foram chamadas todas as pacientes que estão dentro desse perfil para operar. Elas fazem parte de uma janela em que é passível o tratamento cirúrgico, antes que a doença evolua, dificultando o tratamento”, ressaltou o gerente geral de assistência do HB, Lucas Seixas

As cirurgias foram planejadas em conjunto com a equipe de profissionais que atuam na mastologia e ginecologia oncológica. Os procedimentos ocorrem de segunda a domingo, atendendo aproximadamente 35 pacientes semanalmente.

“Na primeira semana, vamos fazer mastectomia em mulheres com câncer de mama. Na segunda semana, serão as pacientes da especialidade de ginecologia oncológica”, ressaltou.

Após as cirurgias, o Hospital de Base atuará para fazer a desospitalização desses pacientes, dando continuidade as ações para atingir também pacientes com outras patologias.

“Queremos atender, principalmente, as patologias oncológicas, porque saíram de foco em virtude da pandemia, mas que continuam existindo e acometendo muitos pacientes que necessitam da nossa ajuda”, informou.

Serão mais de 30 médicos envolvidos, além da equipe de enfermagem, da farmácia, do centro de material esterelizável e da mobilidade. “É preciso desenvolver um esquema de logística dentro do hospital, bem como pelo Complexo Regulador da Secretaria de Saúde do DF, que regula as filas de pacientes”, concluiu.

Força-tarefa contínua

As ações de força-tarefa adotadas pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) serão realizadas até dezembro. A ação que já beneficiou aproximadamente 200 pacientes já aconteceu, com grande sucesso, na Hemodinâmica, Urologia e Ortopedia e faz parte da estratégia de desospitalização de pacientes que aguardam procedimentos cirúrgicos no Hospital de Base (HB), Hospital Regional de Taguatinga (HRT) e em outras unidades da rede pública de saúde.

Dessa forma, os pacientes internados atendidos podem receber alta diminuindo o risco de contaminação pela covid-19.