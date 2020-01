“No princípio, era o ermo…”

No interior, a capital seria menos vulnerável e mais segura

“Estaria ela muito mais resguardada no centro, como está no corpo humano o coração, e não na fronteira – e fronteira marítima”. Este é um dos primeiros motivos concretos para que a mudança da capital do país saísse de um polo litorâneo e se fixasse no centro do país: a segurança. A fala cunhada pelo militar, engenheiro e historiador Francisco Adolfo de Varnhagen em 1877, Visconde de Porto Seguro, é baseada no histórico mundial de ataques e revoltas ocorridas em cidades-sede litorâneas de Estados ao redor do globo.

A primeira cidade escolhida para ser a sede do poder português no Brasil para administrar o regime de Governo Geral, em 1549, foi a também litorânea Salvador. Já no século XVIII, porém, Minas Gerais reluziu. As riquezas das Alterosas fizeram a coroa portuguesa apontar os holofotes para o Rio de Janeiro, onde o escoamento do ouro e dos diamantes à Europa seria mais fácil. A nova estratégia de comércio do minério impulsionaria a primeira troca da capital no Brasil, mas também traçaria uma rota de cobiça estrangeira até os portos fluminenses.

O professor Kelerson Semerene, doutor em História da Universidade de Brasília (UnB) contextualiza que a relevância econômica da cidade mais ao sul do litoral foi também um dos motivos para os primeiros pensamentos sobre a segunda troca da cidade-sede.

“Essa mudança se deu principalmente pela mudança do eixo econômico e de povoamento da colônia com a descoberta do ouro em Minas Gerais. O Rio de Janeiro passou a ser um porto muito importante, embora Salvador mantivesse uma importância enquanto sede do poder”, ponderou Kelerson. Pelas riquezas e “encantos mil” dos minerais escoados para a futura nova capital, a cidade maravilhosa passou a ser alvo de ataques.