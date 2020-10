58,7 mil famílias recebem DF Sem Miséria em outubro

PUBLICIDADE

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) começou a fazer os pagamentos do programa DF Sem Miséria na terça-feira (20). A expectativa é de que 58.771 famílias sejam beneficiadas em outubro. O pagamento segue até o dia 31 deste mês, de acordo com o calendário nacional do Bolsa Família.

Para arcar com o benefício, serão destinados pouco mais de R$ 8 milhões (R$ 8.047.540,00). O programa DF Sem Miséria só continua a ser pago em meio à pandemia por determinação do governador Ibaneis Rocha.

O DF Sem Miséria é um adicional ao programa Bolsa Família, do governo federal, que tem como objetivo adequar os valores recebidos ao custo de vida na capital federal. Têm direito ao auxílio do GDF as famílias residentes no DF que, após receberem os benefícios de transferência de renda, apresentem renda per capita inferior a R$ 140. É preciso ainda ter inscrição no Cadastro Único.

Os valores pagos podem variar de R$ 20 a R$ 960, conforme composição e renda de cada família, até que a renda familiar, somada aos valores recebidos pelo Bolsa Família, alcance os R$ 140 per capita.

O benefício distrital é pago mensalmente, seguindo o calendário nacional do Bolsa Família, que neste mês de outubro iniciou nesta terça-feira (20). O pagamento é realizado de acordo com o último número do NIS (Número de Identificação Social) impresso no Cartão Bolsa Família.