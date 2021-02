567 famílias pediram o Auxílio por Morte em 2020 no DF

PUBLICIDADE

Em 2020, 567 famílias pediram ao GDF o Auxílio por Morte. Trata-se de um benefício para para ajudar pessoas em vulnerabilidade social que perderam um familiar, mais conhecido como Enterro Social.

A família pode receber o auxílio por meio de bens, que incluem a concessão de urna funerária, velório e sepultamento. O chamado Enterro Social também inclui transporte funerário, utilização gratuita de capela, pagamento de taxas e colocação de placa de identificação.

Caso a família tenha ficado em situação de vulnerabilidade em razão da morte do familiar, a Sedes também autoriza a concessão do pagamento do benefício em pecúnia, no valor de R$ 415, em uma única parcela. Cada caso será analisado por uma equipe socioassistencial, que vai avaliar a necessidade da família e a melhor forma de pagar o auxílio.

Somente em janeiro deste ano, a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), pasta responsável pela gestão do benefício, já realizou gratuitamente 132 sepultamentos, uma das garantias concedidas por meio do auxílio.

Como solicitar

Para solicitar o Benefício Eventual, na modalidade Auxílio por Morte, a família deve procurar atendimento em uma unidade da Assistência Social, que pode ser um Centro de Referência em Assistencia Social (Cras), um Centro de Referência Especializado em Assistencia Social (Creas) ou um dos dois Centros de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop). Nos finais de semana e feriados, o interessado deve dirigir-se à Unidade de Proteção Social 24hs, localizada Av. L2 Sul, SGAS 614/615. Nesse caso, é recomendado ligar antes, no telefone: 3224-0257.

A família deve apresentar os seguintes documentos:

• Atestado de óbito e Guia de Sepultamento;

• Documentação Civil de identificação com foto;

• CPF;

• Documentos que comprovem renda familiar;

• Comprovante de residência.

Com informações da Agência Brasília