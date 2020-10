45 vagas de emprego para pessoas com deficiência são oferecidas pelas Agências do Trabalhador

PUBLICIDADE

Cerca de 852 oportunidades de trabalho em 60 profissões diferentess serão oferecidas pelas agências do trabalhador, nesta quinta-feira (15). O maior salário oferecido é de R$ 2,5 mil, mais benefícios, paga para torneiro mecânico (2) e para técnico eletrônico de manutenção industrial (50).

Outras 14 profissões oferecem salário por dia ou hora, variando entre R$ 18,33, pagos para analista de marketing (30), e R$ 150 para carpinteiro (2). Ainda recebem, nesta modalidade, vendedor pracista (50), técnico de enfermagem (20), enfermeiro (3), nutricionista (3), fisioterapeuta (3), fonoaudiólogo (3), psicólogo (3), corretor de imóveis (1), empregado doméstico diarista (1), motofretista (1) e passador de roupa (1). Para dentistas, é pago o valor de R$ 25 por hora trabalhada e estão abertas seis vagas.

As demais vagas oferecem salários de R$ 1.045 a R$ 2 mil, mais benefícios. Entre elas, 45 oportunidades para pessoas com deficiência – 30 para auxiliar de limpeza e 15 para repositor de mercadorias, que não exigem experiência. A segunda profissão exige que o candidato tenha ensino médio de escolaridade.

Cerca de 20% das profissões estão com espaço para contratar, pelo menos, 20 pessoas. Destacam-se as 60 para padeiro, outras 46 para repositor de supermercado e mais 25 para agente de ação social. Para essas três áreas, é preciso ter nível médio de escolaridade para concorrer às vagas.

Os interessados em participar do processo seletivo de qualquer uma das oportunidades devem procurar uma das agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, entre 8h e 17h.

Em razão da pandemia de coronavírus, 15 das 18 unidades estão fazendo atendimento presencial. Estão fechadas, temporariamente, as agências do Paranoá, Guará e da Câmara Legislativa. Outra possibilidade é o aplicativo Sine Fácil que, em virtude da pandemia de Covid-19, também disponibiliza o serviço.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

Confira aqui as vagas disponíveis.

As informações são da Agência Brasília