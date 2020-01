42 toneladas de entulho retiradas de Planaltina

PUBLICIDADE 

O governo está há dois dias em Planaltina e já contabiliza o recolhimento de 84 toneladas de lixo e entulho, além da manutenção de mais de seis quilômetros de estradas não pavimentadas.

“Apesar de estarmos distantes do centro da cidade, é bom saber que o governo colabora e ampara a gente”, afirma a dona de casa.

A satisfação de Maria de Fátima e de outros moradores daquele condomínio será ampliada. Segundo o coordenador do Pólo Norte do GDF Presente, Ronaldo Alves, os serviços devem avançar por todas as quadras, para beneficiar mais de quatro mil moradores do local. “A patrola vai passar por todas as pistas esse condomínio, deixando as ruas mais seguras e acessíveis para todos os veículos”.

Segundo ele, até o dia 31 de janeiro, as frentes de trabalho do GDF Presente estão na região com ações como poda de árvores, recolhimento de lixo, serviços de tapa-buracos, pintura de meio-fio; e, nivelamento de pistas.

Até agora, as comunidades já beneficiadas pelo programa são: Bairro de Fátima, Mestre D’Armas e Buriti 3 e 4, além de algumas quadras do Condomínio Arapoanga. O administrador Gilson Amorim acredita que pelo menos mais outras três comunidades rurais sejam beneficiadas com atendimento de demanda de patrola de estradas. “Tudo vai depender da chuva. Mas estamos nos concentrando nas áreas de maior necessidade. Onde a manutenção é mais urgente”, explica.

Ele conta que outro destaque da ação está voltado ao recolhimento de lixo e poda de árvores. “Hoje mesmo estamos podando algumas árvores na área central de Planaltina e também realizando o recolhimento de caminhões de entulho abaixo da Quadra 7-G do Arapoanga”, acrescentou.

Chuvas e lixo

O líder comunitário do Condomínio Nova Petrópolis, Itamar Pereira, também fez questão de assistir aos trabalhos de nivelamento na Quadra 3. “Aqui estava muito ruim mesmo. Vieram no ano passado, mas, com as chuvas, o trabalho precisou ser refeito”, explicou.

Segundo Pereira, os moradores estavam com dificuldade de ter o lixo residencial recolhido pelos caminhões do Sistema de Limpeza Urbana (SLU). “Eram tantas crateras que nem caminhão de lixo, nem ambulância do Samu passavam por aqui”, detalhou o líder comunitário, referindo-se ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Morador da quadra 5, Manoel Luiz dos Santos disse que a dificuldade de transitar pelas ruas do condomínio não era apenas dos veículos pesados. “Ficávamos desviando de buracos e o amortecedor do carro ia embora. Isso sem contar que, em alguns pontos, não tinha mesmo como passar”, explica. “Mas agora ficou muito bom.”

Com informações da Agência Brasília.