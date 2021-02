35ª DP faz nova operação contra o tráfico de drogas em Sobradinho

PUBLICIDADE

A 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II) realizou nesta quinta-feira (11) uma operação contra o tráfico de drogas na região. Três homens foram presos em flagrante.

Os suspeitos têm entre 20 e 24 anos de idade, segundo a corporação. Eles foram presos quando se preparavam para entregar drogas para um morador de Sobradinho no estacionamento de um supermercado de Planaltina.

Policiais abordaram o trio no momento em que eles chegaram no estacionamento. Dois dos homens desceram e um permaneceu no carro. Ao ver a presença dos civis, um dos suspeitos jogou para longe uma mochila. O motorista que permaneceu no veículo tentou fugir, mas um dos policiais atirou em um pneu traseiro e impediu a saída.

Na mochila arremessada, havia cerca de um quilo de maconha.

As investigações apontaram que o condutor do veículo atuava como motorista de aplicativo e tinha o costume de auxiliar os suspeitos no tráfico de drogas. Os três são moradores de Planaltina, ainda segundo a 35ª DP.

Agora, o trio pode pegar até 25 anos de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.