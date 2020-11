31ª DP prende suspeito de encomendar morte de jovem em Planaltina

PUBLICIDADE

A 31ª Delegacia de Polícia (Planaltina) prendeu, na quinta-feira (26), um jovem de 18 anos suspeito de encomendar a morte de um homem de 23 anos. O crime, considerado bárbaro pelas autoridades locais, ocorreu no último dia 19, em Buritis IV, Planaltina.

Na madrugada do dia 19, Leandro Souza Bonfim, 23 anos, caiu em uma emboscada preparada pelos suspeitos próximo a uma quadra de esportes. Um adolescente de 15 anos, então, agrediu a vítima até a morte, com pedradas, socos, chutes e punhaladas no rosto, segundo a 31ª DP. Leandro teve a face desfigurada.

Após tomar conhecimento, policiais apuraram o caso e apreenderam o adolescente no dia seguinte. Ele apresentava lesões nas mãos e nas pernas, decorrentes do ato infracional. As investigações seguiram, e os agentes descobriram que o menor agiu a mando de alguém.

Este alguém é o jovem preso na quinta (26), ainda de acordo com a 31ª DP. Além dele, outro jovem foi preso suspeito de guardar maconha para o grupo. Com ele, foram encontrados três tabletes da droga.