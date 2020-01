300 vagas de estacionamento chegaram para Taguatinga

PUBLICIDADE 

A administração de Taguatinga está construindo 13 estacionamentos na que vão gerar 300 vagas para a região administrativa. Os espaços estão localizados em áreas de grande fluxo de pessoas e carros, como escolas e comércios.

Capitaneada pelo Polo Oeste do programa GDF Presente, a iniciativa é uma parceria da administração regional com a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e a Companhia Energética de Brasília (CEB). Além dos estacionamentos, estão sendo feitas novas calçadas em alguns dos locais e também instalados postes de iluminação onde há necessidade.

Com 51 vagas, o estacionamento da CSA 2/3 já foi entregue. Ele contém 22 vagas na CSA 2 e outras 29 na CSA 3. Estão em fase de construção outras vagas nos seguintes espaços: Centro de Educação Infantil 03 – M Norte (CEI 03); QSA 23/25; Centro de Ensino Fundamental 12 de Taguatinga (CEF 12); e no Centro Educacional 07 de Taguatinga (CED 07). “Essa é uma reivindicação antiga da população. Estão sendo criadas mais vagas para atender essas demandas da comunidade em locais que possuem grande fluxo de automóveis e que irão beneficiar estudantes, professores e comerciantes em geral”, explica o administrador Geraldo César de Araújo.

Os parqueamentos estão sendo feitos com bloquetes de concreto, material mais resistente, econômico e durável. Ganha a comunidade e o governo local. Na QSA 23/25 um desses novos espaços está sendo finalizado, com 700m de bloquetes para 60 vagas. Ele fica ao lado de instituições de ensino e comércio, como o Armazém do Juca. Gerente do bar e restaurante, Paulo de Tarso comemora a obra.

“Vai ser muito bom para nós. Além de o espaço ficar maior vai evitar a atuação de bandidos, uma vez que também estão iluminando o local. Antes aqui era uma dificuldade para estacionar devido a lama. Parabenizo o governo pela ação e acredito que o movimento de clientes vai aumentar”, comenta.

Na CSA 2/3 foram feitas 32 vagas. Elas não existiam e deram uma cara nova à entrada das lojas. Além do comércio, as escolas também foram beneficiadas. NO CEF 12 serão 80 vagas com 2.770 metros de bloquete. Atualmente, as máquinas trabalham no serviço de terraplanagem. Pais dos alunos e moradores próximos ao CEI 03 vão ganhar 13 vagas novas, com 96 metros de bloquete.

“Como são locais de grande fluxo e circulação de veículos, os estacionamentos melhoram, e muito, a fluidez do trânsito. Vale ressaltar que são obras de baixo custo. A compra de materiais foi feita com recursos de emenda parlamentar do deputado Reginaldo Veras e a execução conta com o pessoal da Administração de Taguatinga, equipamentos do GDF Presente e Novacap. Ainda temos apoio do Detran-DF na sinalização”, reforça o coordenador do Polo Oeste do GDF Presente, Elton Walcácer.

Com informações da Agência Brasília.