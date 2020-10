23ª DP prende suspeitos de matar cabeleireiro em Ceilândia

PUBLICIDADE

A 23ª Delegacia de Polícia (P Sul) prendeu, na manhã desta quarta-feira (28), dois suspeitos de matar a tiros o cabeleireiro João de Deus, 55 anos, na noite do último domingo (25). O sobrinho dele, Ildemar Alves de Almeida, 52, também foi morto a tiros.

O crime ocorreu na QNP 36 do P Sul, em frente a um mercado. João e Ildemar teriam ido a um estabelecimento da região, quando os suspeitos passaram de carro e fizeram disparos de arma de fogo. As vítimas foram levadas ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), mas não resistiram aos ferimentos.

A DP investigou que a dupla suspeita estava à procura de membros de uma gangue da chácara 94 do Pôr do Sol. Eles teriam errado o alvo e atirado em João e em Ildemar por engano.

Um dos presos suspeitos do duplo homicídio possuía um mandado de prisão em aberto por um homicídio cometido no Pôr do Sol no último dia 30 de setembro.

