23ª DP apura suposta grilagem de terras no Sol Nascente

A 23ª Delegacia de Polícia (P Sul) investiga uma suposta prática de grilagem de terras na região do Sol Nascente. De acordo com as apurações, agentes públicos estariam participando do esquema irregular.

Nesta quarta-feira (23), são cumpridos mandados de busca e apreensão no Sol Nascente e no Riacho Fundo, expedidos pela III Vara Criminal de Ceilândia. Uma das ordens foi cumprida na Administração Regional do Sol Nascente.

As apurações estão em segredo de justiça e, por isso, a Polícia Civil (PCDF) não fornecerá mais detalhes por ora.