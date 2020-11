20ª DP prende suspeitos de tráfico de 100 kg de maconha

PUBLICIDADE

A 20ª Delegacia de Polícia (Gama) prendeu dois homens suspeitos de atuar no tráfico de cerca de 100 quilos de maconha há aproximadamente um mês. A prisão ocorreu na terça-feira (3).

De acordo com a DP, no início de outubro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um carro com a droga em questão. Na ocasião, ninguém foi preso em flagrante. A partir daí, iniciou-se uma investigação para chegar ao proprietário da carga.

Agentes afirmam que analisaram imagens de câmeras de segurança instaladas em rodovias e pedágios para identificar os suspeitos. Eles foram recolhidos à carceragem da Polícia Civil (PCDF) e estão à disposição da Justiça.