2020 com o pé no acelerador

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, garantiu que no próximo ano dinheiro não vai faltar para a realização dos projetos necessários à Capital.

“Tem dinheiro, o que falta é um pouco de organização, mas nós vamos avançar em 2020, disse o governador.

A declaração foi feita durante a última reunião do ano com o secretariado para fazer um balanço das obras realizadas e definir as que serão iniciadas a partir de janeiro.

De acordo com Ibaneis, os cofres do GDF serão reforçados neste final de ano com recursos que foram economizados. Entre os montantes esperados estão R$ 400 milhões do IPREV, R$ 100 milhões do resultado do BRB e R$ 250 milhões que serão repassados pela Terracap, de recursos oriundos de multas.

O governo fez um balanço das obras em andamento e do que será licitado, dentro das necessidades de cada uma das secretarias que compõem seu governo.

Na área de educação haverá, segundo Ibaneis, novidades significativas. Será criado o cartão pão e leite e o cartão contra turno. O cartão pão e leite, a exemplo de um programa do ex-governador Joaquim Roriz, distribuirá os dois alimentos às famílias das crianças matriculadas na rede pública de educação.

Já o cartão denominado pelo governador de contra turno, disponibilizará uma quantia – a ser definida – para que os estudantes possam fazer cursos de línguas, arte ou frequentar academia. E, por último, haverá o cartão creche, por meio do governo do DF contratará cinco milhões de vagas em creches particulares para crianças. O valor por aluno será de R$ 806,00.

Na saúde está prevista a entrega de sete unidades de pronto atendimento (Upas), a ampliação do hospital de Planaltina e a reforma das unidades da Ceilândia, de Sobradinho e do Gama.

Em mobilidade o governador espera investir na ampliação do metrô da Ceilândia e de Samambaia. As obras contarão com recursos do governo federal.