20 pacientes vindos de Manaus ficarão no HUB

PUBLICIDADE

João Paulo de Brito

[email protected]

O Hospital Universitário de Brasília (HUB) confirmou nesta sexta-feira (15) que vai receber 20 pacientes com covid-19, que estão sendo transferidos de Manaus, capital do Amazonas. O estado amazonense passa por um colapso no sistema de saúde devido a falta de oxigênio, necessário na realização do tratamento das pessoas internadas.

Leia também: Pandemia: Brasília receberá 20 pacientes vindos de Manaus

O Ministério da Saúde já havia informado que os pacientes iriam ser transferidos para a capital brasiliense. As pessoas internadas serão recebidas nos próximos dias e vão ficar em leitos de enfermaria da Unidade de Pronto-Socorro do HUB, que conta com dez leitos exclusivos para pacientes com o novo coronavírus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além do HUB, outros hospitais universitários também foram disponibilizados para o Ministério da Saúde. Confira a lista abaixo:

Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão (HU-UFMA)

Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (HUOL-UFRN)

Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí (HU-UFPI)

Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba (HULW-UFPB)

Hospital Universitário da Universidade Federal de Goiânia (HC-UFG)

Hospital Universitário Walter Cantídio da Universidade Federal do Ceará (HUWC-UFC)

Hospital Universitário da Universidade Federal de Pernambuco (HU-UFPE)

Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes da Universidade Federal de Alagoas (HUPAA-UFAL)

Com informações da UnB Notícias