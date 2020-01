1ªDP fecha casa de prostituição na Asa Sul

PUBLICIDADE 

A Operação Profiteer enviou policiais da 1ª DP para efetuarem mais uma fase da operação fechando casas de prostituição que funcionava na quadra 505 da Asa Sul.

Os policiais tomaram conhecimento do fato após o recebimento de duas denúncias anônimas no mês de dezembro de 2019. No local estavam três prostitutas, que estavam atendendo no momento da abordagem.

Os clientes e as prostitutas foram conduzidos à delegacia para prestarem esclarecimentos.

A investigação prossegue para identificar o responsável pelo local, o qual poderá responder pelos crimes de rufianismo e de manter estabelecimento em que ocorra exploração sexual. Somadas as penas, podem alcançar 9 anos de prisão.