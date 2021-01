19ª DP prende soldado do Exército acusado de homicídio qualificado

PUBLICIDADE

A 19ª Delegacia de Polícia (P Norte) prendeu, nesta terça-feira (19), um soldado do Exército acusado de um homicídio ocorrido no dia 8 de novembro de 2020. A operação foi batizada de Syllipsi — captura, em grego.

Durante o cumprimento do mandado, policiais civis encontraram quantia “considerável” de cocaína, além de material para embalar a droga. Sendo assim, além de ser preso pelo crime de homicídio, o soldado foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Além do soldado, outro jovem é suspeito do crime. Ele, no entanto, não foi encontrado e é considerado foragido.

