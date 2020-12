19ª DP prende autor de disparo que tirou a vida de PM em Ceilândia

PUBLICIDADE

Willian Matos e Vítor Mendonça

[email protected]

A 19ª Delegacia de Polícia (P Norte) prendeu, nesta quinta-feira (3), o quarto suspeito de envolvimento no crime que resultou na morte do policial militar de 28 anos Walisson Holanda, em Ceilândia, no último dia 16 de novembro. A operação, batizada de Conclusioni, cumpriu um mandado de prisão preventiva e dois de busca e apreensão.

Segundo a DP, o indivíduo preso nesta quinta (3) foi o autor do disparo que acertou o peito de Walisson e lhe tirou a vida. Com o último membro preso, a Polícia Civil (PCDF) declara que concluiu a investigação do crime.

Comoção: relembre o velório de Walisson Holanda

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O crime ocorreu por volta das 19h30, quando Walisson estava na garagem de casa com dois amigos (uma mulher e um homem). Enquanto conversavam, uma mulher que dirigia um Volkswagen Fox de cor branca passou em frente a casa de forma lenta e, em seguida, dois homens também seguiram a rota do carro, como se tivessem acabado de sair do veículo.

“Foi nessa hora que Walisson alertou aos amigos que deveriam ficar em alerta. Logo em seguida, os dois anunciaram o assalto e começou o tiroteio. Um dos tiros atingiu um dos criminosos no pé e outro acertou o peito do policial, que morreu praticamente na hora”, detalhou o delegado-chefe da 19ª DP, Gustavo Augusto Araújo. Após a confusão, os assaltantes correram.

De acordo com o delegado-chefe, todos os participantes do crime já possuíam passagem na polícia por outros delitos. O crime foi classificado como latrocínio consumado – classificação independente do sucesso no roubo ou não, e os envolvidos podem pegar pena de 20 a 30 anos.