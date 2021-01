19 filhotes são resgatados na Colônia Agrícola Samambaia

PUBLICIDADE

A Delegacia de Combate à Ocupação Irregular do Solo e aos Crimes contra a Ordem Urbanística e o Meio Ambiente (Dema), nesta sexta-feira (22), com o apoio da Associação Protetora dos Animais do Distrito Federal e outras ONG’s, diligenciou e apoiou o resgate de 19 cães filhotes com o fito de providenciar a adoção do maior número possível de animais apreendidos em um estabelecimento assistencial, em cumprimento de decisão judicial.

A ação ocorreu na Colônia Agrícola Samambaia, Vicente Pires. Os cães foram levados ao Hospital Veterinário Dr. Antônio Clemenceau, onde passarão por consulta médica. Após, serão encaminhados para o Projeto Adoção São Francisco