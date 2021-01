Sucesso na temporada de férias, programa Brasília Iluminada se encerra neste domingo (17)

PUBLICIDADE

Com números expressivos, o Distrito Federal despontou como um destino durante a temporada de férias do fim do ano passado, início de 2021. Uma iluminação atrativa em todos os pontos turísticos da cidade, como do Parque da Cidade, Torre de TV, Lago Paranoá e um museu a céu aberto, com traços de Oscar Niemeyer, ajudaram a mudar a rotina da cidade, respeitando todas as medidas de segurança contra a Covid-19.

O sucesso do programa Brasília Iluminada, entretanto, vai até o próximo domingo (17). Uma série de intervenções com luzes e cores na área central da cidade, é uma iniciativa do Governo do Distrito Federal (GDF), com atividades coordenadas pelas secretarias de Economia, Cultura, Desenvolvimento Social e Turismo.

Ao todo, são 415.770 metros quadrados de área implantada, o projeto vai até o dia 17 de janeiro e apresenta diversos eixos: a Árvore Sonho e Realidade, com 180 árvores cenográficas de LED; o Espaço Luz, com sete velas gigantes, em que uma delas se destaca com seus 18 metros de altura; e o Quadrante dos Presentes, com cinco caixas iluminadas, em que a central tem 10 metros de altura. Também compõem o cenário as bolas decorativas iluminadas; a Praça do Buriti (em frente à sede do GDF) também toda iluminada; o point cultural Céu de Brasília, com apresentações de mais de 450 artistas locais; e a exposição de artesanato com obras de 60 artesãos.

Alta movimentação

O Aeroporto Internacional de Brasília atingiu no mês de dezembro 70% de movimentação. De acordo com cálculos da Inframerica, o percentual é o atingido com frequência nas temporadas antes da pandemia. Nos últimos 15 dias de 2020, cerca de 4.063 voos e 565 mil pessoas. A expectativa de cálculo é de 34 mil usuários por dia apenas nos dias 22 e 23 de dezembro, às vésperas do Natal, e 29 e 30, que antecederam as comemorações de ano novo.

Assim como pelo ar, pelas rodovias, cerca de 513 ônibus extras foram colocados à disposição do público. Cerca de 25 mil pessoas chegaram à cidade entre 21 e 28 de dezembro pelo terminal da Rodoviária Interestadual Brasília,. Os dados são da Socicam, que administrada o local.

A Secretária de Turismo do Distrito Federal, Vanessa Mendonça comemorou a retomada do setor e explicou que a atividade turística se fortaleceu devido ao trabalho de ressignificação que o governo vem realizando nos últimos dois anos.

“O nosso governador, Ibaneis Rocha, valoriza e reconhece a importância da nossa capital como destino turístico e tem reconstruído nossa cidade em todos os setores. Uma gestão que valoriza as riquezas culturais e arquitetônicas, possibilitando ainda atrações inovadoras nunca vistas na história da cidade”, afirma a secretária.

Turismo aos arredores

Além da Brasília Iluminada, a Secretaria de Turismo do DF (Setur-DF) elaborou uma coleção de rotas também fora do centro da capital federal: a Rota Fora dos Eixos; a do Cerrado; a da Paz; a Cultural; e a Náutica, Cívica e Arquitetônica.

Entre os atrativos imperdíveis estão o Centro Histórico de Planaltina; a Casa do Cantador, em Ceilândia; a Cachoeira do Tororó, em Santa Maria, e o Santuário Arquidiocesano Menino Jesus, em Brazlândia.

No centro de Brasília estão na rota a Catedral Metropolitana, um audacioso projeto de Oscar Niemeyer e um dos principais cartões-postais da cidade; o Panteão da Liberdade; o Parque da Cidade Sarah Kubitschek, um dos maiores parques urbanos do mundo e o maior da América Latina, com atrativos para crianças como o parque de diversões Nicolândia e o parque Ana Lídia, por exemplo; a Praça dos Três Poderes e a Casa de Chá, local que foi ressignificado na atual gestão do GDF e, agora, oferece ao público um espaço para exposições, artesanato e apresentações de dança, além de ser uma das unidades do Centro de Atendimento ao Turista (CAT).

A Coleção Rotas Brasília pode ser acessada no site da Setur-DF pelo link:

http://www.turismo.df.gov.br/colecao-rotas-brasilia/