Paz nas estradas. Assim pode ser definido o trânsito dos condutores durante as festividades de Natal e Ano Novo nas rodovias administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER). No período entre as comemorações de fim de ano não houve registro de mortes nas vias.

O DER controla aproximadamente dois mil quilômetros de rodovias distritais onde milhares de veículos trafegam diariamente. A sinalização adequada bem como as boas condições da malha viária e a consciência dos condutores colaboraram para que a marca chegasse a zero.

“Esse é o reflexo das campanhas de fiscalização, das obras, da sinalização e da otimização da engenharia do tráfego. Mostra que o nosso sistema rodoviário tem funcionado bem”, destaca o diretor-geral do DER, Fauzi Nacfur.

Parte desse trabalho é fruto das manutenções e construções feitas pela empresa. Em 2019, o DER bateu o recorde de obras e manutenção nas rodovias distritais e vias urbanas por meio de parcerias: foram 44, entre diretas e contratadas. Este número corresponde a 20% a mais do que em 2018, e em valores representa um montante de R$ 328,3 milhões.

Para 2020, o planejamento é bater novo recorde, dando início a 50 novas obras. O valor total estimado para executar todos estes serviços chega a aproximadamente R$ 2 bilhões. Entre eles o da construção de ciclovia e calçada na DF-459, a restauração do pavimento asfáltico e adequações das vias marginais do Pistão Sul (DF-001) e a construção da ponte e canal em concreto sobre o Córrego Samambaia (DF-079).

Brasília Vida Segura

A capital tem se destacado como referência em segurança viária no país. Por meio do programa Brasília Vida Segura, integrado por órgãos e secretarias de governo, foi possível reduzir o número de óbitos em acidentes viários graças a uma sinalização adequada aliada a um plano de educação de motoristas e pedestres, a rodovias estruturadas e a um socorro ágil de vítimas de acidentes.

Brasília está entre as capitais brasileiras prestes a atingir a meta estabelecida pela Década de Ação pela Segurança no Trânsito (2011-2020). A proposta da Organização das Nações Unidas (ONU) é reduzir em 50% o número de óbitos causados por acidentes viários. Isso confirmará a capital do Brasil no ranking do trânsito seguro. O estudo leva em consideração a projeção do número de casos, crescentes no início da década.

Depois de atingir o ápice do período, com 465 óbitos no trânsito em 2011, Brasília vem registrando oscilações no número desse tipo de ocorrência – sempre, porém, em alta. Só em 2017, início do Brasília Vida Segura, é que se chegou a um patamar abaixo de 300, com 254 ocorrências de morte em acidentes. Em 2018 foram registradas 279, número que, em 2019, caiu ainda mais, chegando a 247 até o final de novembro. A meta é fechar 2020 abaixo de 250, alcançado a proposta do órgão intergovernamental.

O Brasília Vida Segura tem foco na atuação da engenharia e segurança viárias. Amparado por pesquisas e estudos acadêmicos científicos, o programa faz parte de uma iniciativa global com base na cooperação entre os setores público e privado.

O método do programa é aplicado em seis passos. Primeiro, faz-se uma análise dos dados, identificando as vias e rodovias com maior registro de acidentes com óbitos. Em seguida, é apontado o perfil das ocorrências, se envolvem condutores ou pedestres. O próximo passo é fazer uma visita aos locais para identificar a causa da frequência de acidentes.

Um plano de ação é, então, elaborado com programas e projetos que na sequência serão executados. Tudo é acompanhado pelos órgãos e secretarias do GDF envolvidos no Brasília Vida Segura. O último passo é controlar os resultados dos passos anteriores, o que é feito pela comissão de segurança viária.

Com informações da Agência Brasília