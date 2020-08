160 mil casos: veja os números atualizados da covid-19 no DF

PUBLICIDADE

O boletim mais recente da Secretaria de Saúde mostra que o Distrito Federal chegou, neste domingo (30), a 160.796 casos confirmados de covid-19. Foram contabilizados 1.270 novos pacientes infectados desde a noite de sábado (29), já que, ao meio-dia de domingo, não houve atualização como de costume.

Dos pouco mais de 160 mil casos, 144.510 estão recuperados. Isso significa que 89,9% das pessoas que se infectaram conseguiram se curar. 2.469 vieram a óbito, e 13.817 anda estão com a doença.

Entre os óbitos divulgados pela Secretaria de Saúde, dois ocorreram neste domingo e 17 em datas anteriores, mas acabaram sendo registrados apenas hoje. As vítimas eram de Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, Plano Piloto, Gama, Guará, Planaltina, Paranoá, Park Way, Cruzeiro, Jardim Botânico e em outros estados.

Taguatinga passa Plano Piloto

Ceilândia segue sendo a região administrativa com mais casos de covid-19. Já são quase 20 mil (19.156). No entanto, houve uma mudança recente no ranking: Taguatinga, com 12.882 pacientes infectados, ultrapassou o Plano Piloto, que, há meses, era segundo colocado na contagem. O Plano tem 12.880.