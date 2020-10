14ª DP cumpre mandado contra autor de estupro

PUBLICIDADE

A 14ª Delegacia de Polícia (Gama) prendeu nesta segunda-feira (19) um homem de 42 anos condenado por estupro. Ele estava foragido há três anos.

Na época do crime, o acusado mantinha um relacionamento de uma década com uma companheira. Ele se aproveitou da confiança da mulher para se aproximar e abusar da filha dela. A criança tinha apenas oito anos quando os abusos tiveram início.

Com medo das ameaças do criminoso, a criança se calou durante quatro anos enquanto sofria os abusos. Depois, o acusado interrompeu o crime, e a vítima tomou coragem para relatar o caso ao pai, que procurou a Polícia Civil (PCDF) e contou o ocorrido.

Tempos depois, o homem foi condenado a mais de 10 anos de reclusão pelo crime de estupro. Porém, esteve foragido da Justiça desde então. Nesta segunda (19), no entanto, os policiais da 14ª DP o prenderam no momento em que saía de casa, no Gama.