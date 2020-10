13º fugitivo da Papuda é preso pela 30º DP

PUBLICIDADE

A 30º Delegacia de Polícia (São Sebastião) prendeu, na madrugada desta quarta-feira (21), o décimo terceiro fugitivo do Centro de Detenção Provisória (CDP) da Papuda. A prisão ocorreu no âmbito da operação Alcatraz.

Paulo Henrique de Santana Pereira Souza, conhecido como Baianinho, 21 anos, estava em uma casa no Jardim Edite, na Cidade Ocidental-GO. Policiais civis foram até a residência e encontraram o fugitivo no interior dela.

Ele foi levado à 30ª DP para medidas cabíveis. Veja o momento da chegada:

Homicídio

A Polícia Civil (PCDF) relembra que Baianinho é autor do homicídio de Robenilson Oliveira Machado, 33 anos, proprietário de um bar em São Sebastião. Na ocasião, no dia 24 de fevereiro, Robenilson foi morto a tiros por não permitir que um cliente entrasse no estabelecimento fazendo uso de lança-perfume. A vítima ficou internada durante uma semana, mas não resistiu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Agora, com a prisão de Baianinho, apenas quatro dos 17 fugitivos seguem sendo procurados.

Aguarde mais informações