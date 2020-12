114 motoristas são flagrados dirigindo embriagados neste fim de semana

PUBLICIDADE

Fiscalizando as principais rodovias do Distrito Federal, a Polícia Militar (PMDF) realizou, neste fim de semana, 225 testes de alcoolemia, o popular teste do bafômetro. Dos 225 motoristas que sopraram os aparelhos, 114 estavam embriagados.

A fiscalização foi realizada entre as 15h de sábado (26) e as 5h deste domingo (27). Além das rodovias, policiais também estiveram nas regiões administrativas de Ceilândia e Sobradinho.

Além dos 114 motoristas flagrados dirigindo bêbados, militares autuaram 23 condutores sem habilitação.

A ação foi realizada pelas equipes do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRV) e do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran).