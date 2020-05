107 kits de irrigação são distribuídos aos produtores familiares de Planaltina

PUBLICIDADE 

A Secretaria de Agricultura do DF dará mais oportunidade para agricultores de Planaltina produzirem seu próprio alimento graças a doação de 107 kits de irrigação para produtores da região.

A entrega foi realizada no fim da manhã de hoje (22) no assentamento Oziel Alves, localizado a 20 km da região administrativa. Cada equipamento conta com uma caixa d’água de 5 mil litros, mil metros de mangueiras e conexões. A ideia é realizar outras 400 entregas do tipo em todo DF, ajudando a agricultura familiar alavancar nesse momento de pandemia.

“Foi um presente do governo que chegou em boa hora”, agradeceu, João de Mello, um dos primeiros a chegar no local, que este mês faz 18 anos. “Já tenho uma idade avançada e sete filhos, é um meio de ajuda boa, agora vou poder plantar meu maracujá”, planeja o trabalhador rural. “É um material que vai dar segurança alimentar para essas famílias e gerar até renda num momento como esse, caso sobre parte de sua produção”, avalia o secretário de Agricultura, Luciano Mendes.

Para o presidente do assentamento, Edson Pereira Batista, o Edson “Gordo”, o kit de irrigação tem capacidade de manter um casal com três filhos. “É só cuidar bem do equipamento, o agricultor agora só vai precisar fazer uma base de madeira ou tijolo e começar a trabalhar”, explica. “É um pontapé inicial que pode gerar de 30 a 35 empregos, se a pessoa souber trabalhar”, observa Edson, há quatro anos morador do assentamento.

Parceira na iniciativa, a Emater-DF colocará à disposição cerca de 200 técnicos da instituição que estão trabalhando em regime de plantão. Os profissionais irão ajudar as famílias em duas partes. Primeiro na montagem e funcionamento dos aparelhos de irrigação. Depois no cultivo das plantações. A estrutura, segundo especialistas, tem condição de atender um bom pedaço de terra. “Estamos na linha de frente prestando serviços essenciais”, conta a presidente da Emater-DF, Denise Fonseca. “Esse kit de irrigação vai trazer dignidade para a comunidade rural”, observa a gestora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gaúcho de Santo Ângelo, o lavrador, Antônio Machado Garcia, 67 anos, conta que esse suporte tecnológico vai beneficiar sua família durante o período de estiagem. “É uma alegria contar com essa ajuda, antes, as plantações só rendiam em tempo de chuva, mas agora isso vai mudar”, torce o agricultor, que já planeja plantar uma horta de alho, abóbora e repolho.

Abertura das feiras

O secretário de Agricultura, Luciano Mendes, falou da possibilidade de reabertura das feiras do Distrito Federal, desde que, produtores e consumidores, obedeçam às regras ditadas pelo Organização Mundial de Saúde (OMS) no combate ao contágio do coronavírus. Para tanto, está sendo elaborado um protocolo embasado em diretrizes norteadas pelas secretarias de Agricultura, Governo, Cidades, Casa Civil e Emater.

“O governo agora tem o controle do que pode e não pode abrir, nesse momento estamos trabalhando num documento que possibilite a abertura das feiras, o que é importante porque tem mais de 2 mil produtores que depende desses espaços”, antecipa. “Só temos que assegurar a saúde de todos que circulem nesse ambiente”, alerta.

Considerada a praia do brasiliense pelo governador Ibaneis Rocha, as feiras livres estão praticamente desativados desde o início do surgimento da Covid-19. Atualmente há quase 50 em funcionamento no DF.

Com informações da Agência Brasília

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE