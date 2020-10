104 equipamentos de reciclagem são instalados no DF

PUBLICIDADE

O Distrito Federal ganhou 244 containers azuis reforçar o serviço de coleta seletiva de resíduos. Os equipamentos estão sendo espalhados pela capital para receber o lixo reciclável da população. Conhecidos como papa-recicláveis, o aparelhos já tinham começado a ser colocados nas ruas do DF no mês passado. Até o momento, foram instaladas 104 unidades nas cidades de Águas Claras, Plano Piloto e Santa Maria. Em janeiro do próximo ano, o governo planeja a instalação dos outros 140.

Agora a população poderá descartar seus resíduos nos containers disponíveis em pontos de grande circulação, além da tradicional coleta porta-a-porta já feita pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU/DF). Os caixotes, com capacidade para 2,5 metros cúbicos (2,5 mil litros), possuem aviso do material aceito: papel, papelão, metal, plástico e embalagem “longa vida”, como as tradicionais caixas de leite.

“Os papa-recicláveis vêm para complementar um serviço que é da maior importância para o meio ambiente, para a vida útil do aterro sanitário e para mais de mil famílias de catadores que ganham a vida com a reciclagem desse material. Temos certeza que a participação da população vai crescer muito com esses equipamentos”, adianta o presidente do SLU, Jair Tannús.

A coleta dos resíduos descartados nestes pontos será feita por empresas prestadoras de serviço, com frequência de duas a três vezes por semana. Nos dias determinados, o caminhão recolhe os materiais recicláveis, transportando-os para as instalações de triagem e comercialização onde atuam as cooperativas de catadores. O SLU conta com sete galpões no DF para essa finalidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A primeira fase de distribuição, a ser concluída até o início de outubro, somará 104 papa-recicláveis (veja a lista dos locais abaixo). Os 140 restantes serão posicionados nas demais RAs até janeiro de 2021. “São equipamentos mais visíveis, que chamam a atenção da população e, assim, esperamos que ela participe de forma mais ativa da separação dos materiais e da coleta seletiva. Como a pessoa fará a separação individualmente e vai até o container, a expectativa é de um material de mais qualidade, superior a da coleta porta-a-porta”, explica a assessora do Núcleo de Geoprocessamento do SLU, Camila Lopes.

Distribuição no Plano Piloto

Em dois dias, três caminhões fizeram a distribuição de 34 unidades no Plano Piloto e duas no Paranoá Parque. A reportagem da Agência Brasília acompanhou parte do trajeto e viu a chegada dos containers nas asas Sul e Norte.

A quadra 316 Sul foi a primeira a receber o equipamento na região central. Erguido por um caminhão munck, o papa-recicláveis foi instalado bem próximo ao Templo Budista. O novo ponto de coleta gerou curiosidade e foi bem recebido.

“Ficou bem legal. É importante para a população se conscientizar sobre a ‘parte ecológica’. A gente já vê o caixote de longe”, comentou o aposentado Paulo Roberto Vaz. Morador da 116 Sul, ele garantiu que será frequente no local. “Pessoal mistura muito o lixo hoje em dia. Agora, é mais um incentivo pra separá-lo”, complementa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Três caminhões e dez funcionários, entre motoristas e coletores de lixo, ficarão responsáveis somente pelo Plano Piloto. O tamanho das equipes varia de acordo com a região administrativa.

Os papa-recicláveis reforçam a política de conscientização e incentivo ao descarte correto dos resíduos no DF. Além deles, existem dez papa-entulhos distribuídos pelas cidades de Taguatinga, Planaltina, Gama, Guará, Asa Sul, dois em Brazlândia e três em Ceilândia.

Quantidade Papa-Entulhos – 1ª FASE

– TOTAL: 104

LOTE 1 – Plano Piloto (34) / Paranoá (2)

LOTE 2 – Taguatinga (16) / Samambaia (14)

LOTE 3 – Santa Maria (12)

Guará (12)

Águas Claras (6)

Park Way (6)

Vicente Pires (2)

As informações são da Agência Brasília