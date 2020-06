100 dias de covid-19: DF tem 23 mil casos confirmados da doença

PUBLICIDADE

Nesta segunda-feira (15) o Distrito Federal completa 100 dias desde o primeiro diagnóstico para o novo coronavírus na capital. Desde então, segundo o boletim divulgado no início da tarde pelo Governo do Distrito Federal (GDF), já são 23.437 pacientes com o diagnóstico confirmado para o vírus. Desde o boletim divulgado na noite de ontem, foi registrado o aumento de 476 casos.

Dentre este total, o equivalente a 59,5% dos pacientes já estão recuperados. Esse valor, em números, é de 13.882, com aumento de 688 casos desde o último boletim. O DF já tem, também, 311 óbitos pela doença, sendo 281 vítimas moradoras da capital e 30 de outras unidades da Federação que faziam tratamento no DF .

As cidades com mais casos confirmados para o vírus são Ceilândia, Plano Piloto e Taguatinga, com 2.841, 1.823 e 1.606, respectivamente. Dentre os 9.154 casos ativos, 54 são graves, 162 moderados, 673 leves e 8.265 em análise.