Segura a setinha: Lula escala a aprovação em novo levante

Imagine Lula lá, pendurado na seta da aprovação como um verdadeiro alpinista político. Enquanto muitos pensavam que a curva negativa o faria cair, eis que ele dá a volta por cima, deixando todos perplexos e até mesmo os gráficos das pesquisas confusos.

Numa reviravolta que só a política brasileira proporciona, a aprovação ao trabalho do presidente Lula mostrou um crescimento sutil, mas firme, segundo a última pesquisa Datafolha. De 35%, ela saltou para 36%, enquanto a reprovação, que tentava puxá-lo para baixo como um peso morto, caiu de 33% para 31%. E o regular? Bem, esse também subiu um pouquinho, de 30% para 31%.

E lá vai Lula, escalando esses números como se estivesse disputando a final de um campeonato de popularidade. Com um sorriso no rosto e um olho no gráfico, ele parece dizer: “Quem disse que a maré não pode virar?”

Enquanto isso, nos bastidores do Planalto, os estrategistas estão comemorando. “A estratégia da corda de escalada na aprovação está funcionando!”, brinca um assessor, enquanto outro completa: “A reprovação tentou nos segurar, mas Lula é imbatível!”

E assim, entre oscilações e inversões, Lula mostra que está mais forte do que nunca. Quem diria que uma setinha de pesquisa poderia ser tão motivadora?