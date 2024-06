Política brasileira: o PL do aborto e a arte de não saber o que é um PL

Ah, a política brasileira nunca decepciona quando se trata de reviravoltas e mudanças de opinião rápidas como um raio! Imagine só: deputados que, há pouco tempo, defendiam com unhas e dentes serem contra o aborto, agora, parecem tão confusos quanto um cachorro em frente a um espelho!

Nesta segunda-feira (17), no Senado Federal, teve sessão para discutir o PL do aborto, aquele famoso projeto que desperta mais emoções do que novela das nove. De um lado, os defensores da assistolia fetal como método legal de aborto, do outro, aqueles que não sabem se é uma fruta nova ou um modelo de carro importado.

Os bastidores políticos estão mais agitados do que o trânsito em São Paulo numa segunda-feira chuvosa. Deputados que antes eram vistos como pedras inabaláveis no muro da antiabortista agora estão confusos, dizendo coisas como: “PL? O que é isso? É alguma nova sigla para o partido do momento?”

Os analistas políticos, por sua vez, estão tão perplexos quanto um pinguim no deserto. Comentam entre si: “Será que eles têm um manual de mudança de opinião rápido que não estamos sabendo?” ou “É o efeito colateral de ficar tanto tempo naquelas cadeiras duras do plenário?”

E assim segue a vida na nossa querida Brasília, onde até o imprevisível se torna rotina. E quem sabe, daqui a pouco, teremos uma nova reviravolta. Afinal, na política brasileira, tudo é possível.