O parque de diversões de Bolsonaro

Ah, a internet! Esse maravilhoso espaço onde se encontra de tudo: receitas de bolo, tutoriais para consertar o chuveiro e, claro, um oceano de desinformação.

Bolsonaro, o ex-capitão, conseguiu transformar suas redes sociais em um verdadeiro parque de diversões. Na internet é meme aqui, vídeo editado ali, e uma enxurrada de postagens com informações que deixam qualquer um com um leve torcicolo de tanto balançar a cabeça em negação.

Os seguidores do ex-presidente, sempre atentos e prontos para a próxima missão, agem como um exército digital. Armados com seus celulares e muita disposição para compartilhar qualquer coisa que apareça na timeline, eles são os verdadeiros guerreiros da desinformação. Não importa se é uma notícia falsa sobre a eficácia de vacinas ou uma teoria da conspiração sobre chips de controle mental sendo implantados junto com doses de imunização. Para eles, o importante é manter a chama da confusão acesa.

A tática é simples, mas eficaz: compartilhe rápido, verifique depois… ou nunca. O lema parece ser “quanto mais absurda a informação, maior o engajamento”. E não é que dá certo? Afinal, quem não adora um bom escândalo, mesmo que totalmente fabricado? Se tem uma coisa que essas redes sociais ensinaram é que a verdade é superestimada quando se tem uma boa história para contar.

E aí, enquanto as verdadeiras notícias, com suas fontes e checagens, ficam lá no fundo da fila de compartilhamentos, as pérolas de desinformação navegam livremente, como se fossem VIPs no clube da viralização.

Então, da próxima vez que você estiver navegando pelas redes e se deparar com uma daquelas postagens mirabolantes, lembre-se: pode ser apenas mais um dia normal no parque de diversões digital que se transformou as redes sociais. Porque, convenhamos, se a desinformação fosse um esporte olímpico, muita gente já estaria no pódio há muito tempo.