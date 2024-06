Extremo Brasil: entre fogo e água

Ah, meus amigos, se o mapa do Brasil ganhasse vida agora, ele estaria nos contando uma história pra lá de maluca! Imaginem só: lá no sul, lá onde o chimarrão é rei e o churrasco é lei, o Rio Grande do Sul está mais para Rio Grande do Mar! É, enchente das bravas, deixando os gaúchos com os pés na água e os olhos nas nuvens.

Mas peraí que lá no centro-oeste, na terrinha do Pantanal e dos horizontes sem fim, o Mato Grosso do Sul não está para brincadeira não! Está mais quente do que nunca, com um fogaréu que nem o churrasco do vizinho consegue competir. Incêndios por todo lado, deixando os pantaneiros de cabelo em pé.

E o Brasil, que adora um extremo, decidiu que este ano seria de tirar o fôlego. Literalmente! É o extremo sul molhado até dizer chega e o extremo oeste pegando fogo sem parar. Quem precisa de montanha-russa quando se tem a geografia brasileira agitada desse jeito?

