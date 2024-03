Imagine que o presidente Lula decidiu encarar os números da última pesquisa Datafolha com o mesmo entusiasmo de quem encontra uma nota de R$5 no bolso de uma calça velha: uma surpresa, mas não o suficiente para mudar o dia.

“Olha só”, diria ele, com um sorriso, “acho que essa pesquisa deve ter sido feita na fila do pão, onde todo mundo está mais preocupado se vai ter manteiga ou não”. Ao ver que sua popularidade teve uma queda, ele dá de ombros e comenta: “Ah, isso é igual cabelo, cai, mas cresce de novo. E se não crescer, a gente inventa a moda da careca e segue o baile”.

Por fim, ele decide postar nas redes sociais, com um meme de si mesmo olhando para um gráfico de popularidade que sobe e desce como a montanha-russa do Hopi Hari, com a legenda: “A vida é uma roda-gigante. Hoje você está embaixo, amanhã pode estar comprando um algodão-doce na parte de cima”.

Claro, tudo isso é uma brincadeira imaginária, uma forma leve de olhar para as altas e baixas da política com um sorriso no rosto. No mundo real, as pesquisas são levadas a sério, mas um pouco de humor nunca faz mal, certo?