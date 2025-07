Após 36 dias fechado por precaução sanitária, o Jardim Zoológico de Brasília reabrirá ao público na próxima segunda-feira (7). A decisão foi autorizada pela Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (Seagri-DF), com base em critérios técnicos e seguindo diretrizes do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

A interdição ocorreu após a confirmação de dois casos de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP): o primeiro em um irerê, em 28 de maio, e o segundo em um emu do próprio plantel do zoológico, em 16 de junho. Desde então, a Seagri-DF adotou uma série de medidas preventivas para conter a disseminação do vírus.

Segundo análises laboratoriais, os vírus detectados nas aves apresentam semelhança com linhagens encontradas na América do Norte, o que indica possível entrada por rotas migratórias. A ausência de novos registros da doença no Distrito Federal e a estabilidade do cenário epidemiológico permitiram a liberação da reabertura.

Para garantir a segurança dos visitantes, dos animais e do meio ambiente, o Zoológico seguirá protocolos reforçados de biosseguridade. Entre as ações determinadas estão a atualização do Plano de Contingência Interno, melhorias estruturais nos recintos para evitar o contato entre aves silvestres e cativas, controle de aves domésticas e animais errantes, reforço na limpeza e desinfecção, além da implantação de uma área específica para triagem e quarentena de animais com sintomas suspeitos.

Durante a interdição, a Seagri-DF também realizou inspeções em criações domésticas, propriedades rurais e comércios de aves em um raio de três quilômetros do zoológico. Regiões com maior concentração de aves migratórias seguirão sob vigilância constante.

O secretário de Agricultura do DF, Rafael Bueno, ressaltou que a reabertura só foi possível após criteriosa análise técnica. “Todas as medidas de prevenção foram aplicadas. A população pode visitar o zoológico com tranquilidade, pois as ações de biossegurança seguem ativas”, afirmou.

A Seagri-DF orienta que qualquer suspeita de doença em aves, silvestres ou domésticas, seja comunicada à Gerência de Sanidade Animal pelos canais: telefone (61) 99154-1539 ou e-mail falecomadefesa@seagri.df.gov.br.

Com informações da Seagri-DF