Zoológico de Brasília é interditado após suspeita de gripe aviária

O Zoológico de Brasília foi fechado preventivamente nesta quarta-feira (28) após a suspeita de casos de gripe aviária no local. A medida ocorre após a morte de um pombo e um pato, cujos corpos foram encontrados nas dependências do parque.

A Secretaria de Agricultura do Distrito Federal já esteve no zoológico e trabalha na elaboração de um ofício para determinar o prazo da interdição. No entanto, a secretaria não confirmou oficialmente a causa da interdição e informou que uma reunião técnica será realizada ainda nesta tarde com os profissionais acionados pelo próprio zoológico.

A gripe aviária, causada pelo vírus H5N1, é uma variante da Influenza A que pode atingir tanto aves quanto mamíferos. De acordo com o médico infectologista Igor Marinho, do Hospital das Clínicas, a transmissão para humanos se dá por meio do contato com secreções de animais infectados, sendo a doença potencialmente letal para ambos.

Apesar da elevada taxa de contaminação entre os animais, Marinho explicou que não há evidências de que a doença seja transmitida pelo consumo de carne ou ovos de animais contaminados. O médico ressaltou ainda que o resfriamento e o preparo desses alimentos em altas temperaturas são suficientes para eliminar qualquer risco de contaminação.