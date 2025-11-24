Votação do nome do novo presidente do BRB Nelson Souza pode ser adiada

Deputados distritais descreveram como “tenso” o clima da Câmara Legislativa para a sabatina do novo presidente do Banco de Brasilia, Nelson Souza, nesta terça-feira (25). A expectativa é que tanto a oitiva do mesmo, na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças (Ceof) quanto a votação em plenário possa ser adiada para semana que vem.

Nelson foi indicado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) após a determinação de afastamento do ex-presidente Paulo Henrique Costa e sua consequente exoneração, após a Operação Compliance Zero.

“O clima entre os governistas não está bom. Nós estamos pedindo para votarmos na semana que vem”, revelou Fábio Felix (PSol), após deixar a reunião com o GDF sobre o Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT).

Para o presidente da Câmara Legislativa, Wellington Luiz (MDB), o pedido de adiamento tem mais força entre a oposição. “A oposição entendeu que em decorrência da votação do PDOT deveríamos deixar para depois, mas eu entendo que quanto mais rápido a gente votar um novo presidente, mais rápido teremos um esclarecimento sobre o que está acontecendo [no BRB].”

Para Wellington Luiz, a votação do nome de Nelson Souza precisa ocorrer o quanto antes para acalmar os ânimos. “Existe um entendimento da minha parte que o nome dele deve ser apreciado amanhã em plenário. A Ceof fará às 13h a sabatina e, após isso, segue para o plenário decidir se o nome dele será aprovado ou não. Vou discutir com os deputados em plenário, se será votado ou não, mas eu vou encaminhar.”

Nelson Souza foi indicado por Ibaneis com o intuito de acalmar o mercado e dar transparência da real situação do BRB para o mercado financeiro.

A instituição acabou alvo de investigações após a suspeita de negócios irregulares entre o BRB e o Banco Master.