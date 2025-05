Você sabe como descartar corretamente seu lixo eletrônico?

CARLIANE GOMES

redacao@grupojbr.com

A população do Distrito Federal conta com mais de 100 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) para descartar corretamente resíduos como eletroeletrônicos, pilhas, baterias, papel, plástico, vidro e metal. Esses locais funcionam como pontos estratégicos de coleta, permitindo que os cidadãos separem o lixo adequadamente e ajudem na preservação ambiental. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente do Distrito Federal (Sema), os PEVs são estruturas públicas ou privadas que recebem gratuitamente resíduos recicláveis e específicos sujeitos à logística reversa, separados dos resíduos orgânicos e rejeitos. “São considerados equipamentos essenciais para ampliar a capilaridade da coleta seletiva, fomentar a educação ambiental prática e incentivar a participação cidadã na gestão de resíduos”, explicou Menelle Pires, coordenadora substituta de resíduos sólidos da Sema.

Após o descarte, os materiais ficam armazenados temporariamente nos PEVs, onde em alguns casos já são separados de forma primária por tipo de resíduo. A coleta e o transporte são feitos por empresas ou cooperativas especializadas, que encaminham o material para centros de triagem ou cooperativas de catadores. Nesses locais, ocorre uma separação mais detalhada, com verificação de qualidade e preparo para reaproveitamento, como prensagem e enfardamento. “Os materiais recicláveis limpos e aproveitáveis são enviados para a indústria da reciclagem, como papelarias, siderúrgicas e fábricas de plásticos reciclados. Já os resíduos perigosos, como pilhas, baterias e lâmpadas, são destinados a aterros sanitários licenciados”, acrescentou Pires.

A instalação dos PEVs no DF é planejada conforme critérios como acessibilidade da população e volume de resíduos gerados em cada região. A Sema coordena essa estrutura em parceria com a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (Abree), que atua para garantir o destino ambientalmente correto dos produtos descartados. “Por meio de nossos parceiros, temos a possibilidade de serviço de coleta domiciliar, porém a ABREE disponibiliza uma ampla rede de pontos de recebimento no Distrito Federal e em diversas regiões do país, facilitando o descarte correto desses resíduos pela população”, destacou a associação. A Abree é uma entidade sem fins lucrativos formada por fabricantes e importadores do setor, responsável pela logística reversa desses materiais no país. No DF, ela mantém 63 pontos de entrega voluntária, ampliando o acesso da população ao descarte correto e fortalecendo a conscientização ambiental com campanhas educativas.

Educação

Integrado a essa rede, o programa Reciclotech conta com 149 PEVs distribuídos por várias regiões administrativas. O programa recebe equipamentos descartados por cidadãos e órgãos públicos, promove o recondicionamento de computadores e oferece cursos de tecnologia para jovens e adultos. Desde a criação, mais de 2 mil alunos foram formados, cerca de 4 mil equipamentos recondicionados e mais de 2,2 mil toneladas de lixo eletrônico tiveram destinação adequada. “Eles estão instalados em locais como estações de metrô, administrações regionais e parques. Depois de recondicionados, os equipamentos são doados para instituições que promovem inclusão digital ou órgãos públicos. Os resíduos, como fios de cobre, vão para a indústria para servir de matéria-prima para novos equipamentos.” O impacto ambiental do Reciclotech também é significativo. Estima-se que suas ações tenham economizado cerca de 240 milhões de litros de água, volume equivalente ao que seria utilizado na produção dos materiais descartados. A quantidade de lixo eletrônico recolhida ao longo dos anos preencheria cerca de 580 caminhões. Além da coleta, o programa promove cursos gratuitos em áreas como informática, design gráfico, robótica, empreendedorismo digital e manutenção de computadores. “O descarte correto do lixo eletrônico é fundamental para reduzir os impactos ambientais destes resíduos”, destacou a equipe do programa.

A população pode contribuir para o funcionamento do sistema adotando hábitos simples como separar os resíduos corretamente em casa, levar os eletroeletrônicos e eletrodomésticos inutilizados até o PEV mais próximo e participar das campanhas e programas de educação ambiental promovidos pelas instituições parceiras. Os PEVs estão distribuídos por várias regiões do DF, e a lista completa pode ser consultada nos sites da Secretaria de Meio Ambiente do DF (Sema) e da Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (Abree). Também é possível agendar coleta domiciliar para materiais que pesem mais de 30 quilos; para itens mais leves, é feita uma avaliação prévia. O agendamento deve ser feito pelo WhatsApp: (61) 3301-3584.