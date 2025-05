Viu um poste quebrado ou um local precisando de iluminação? Saiba como acionar a manutenção

A população pode ajudar a Companhia Energética de Brasília Iluminação Pública e Serviços (CEB IPes) indicando pontos de iluminação que precisam de reparo ou instalação.

Se encontrar algum poste com luz apagada, piscando ou danificada — ou ainda se quiser pedir a instalação de um ponto de luz em locais não iluminados —, é possível avisar a CEB IPes por meio de três canais: o site da companhia, o telefone 155 e o aplicativo Ilumina DF.

“A manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública é essencial para garantir mais segurança, bem-estar e qualidade de vida à população”, reforça o presidente da CEB, Edison Garcia. “Na CEB IPes, estamos sempre atentos às demandas dos moradores, atuando com agilidade por meio de nossas equipes para manter a cidade iluminada. A luz nas ruas não é apenas uma questão de conforto, mas de cidadania e desenvolvimento urbano, contribuindo para um DF mais seguro e acolhedor para todos.”

Em todo o ano passado, a CEB IPes substituiu 54.899 lâmpadas e 4.071 luminárias no Distrito Federal, com um investimento total de R$ 25,3 milhões. Neste ano, até o momento, já foram trocadas 10.888 lâmpadas e 3.359 luminárias. “É importante que a população sempre notifique a CEB IPes sobre qualquer falha de iluminação por meio dos canais oficiais”, indica o presidente da companhia.

Desde que a distribuição de energia elétrica no Distrito Federal foi privatizada, a CEB IPes é responsável por todas as questões relacionadas à iluminação pública. Já a Neoenergia, que assumiu a gestão da distribuição de energia para os clientes do DF, é responsável por qualquer demanda que envolva o fornecimento em residências, comércios e indústrias.

Com informações da Agência Brasília