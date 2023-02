Vítima de feminicídio em Ceilândia é velada

Paulo atirou contra Izabel na casa dela, na QNP 30, em Ceilândia. A vítima foi morta na frente da filha de 10 anos

A vendedora Izabel Guimarães, assassinada pelo ex-companheiro Paulo Roberto Moreira no último sábado (04), foi velada na tarde desta segunda-feira (06), no Cemitério Campo da Esperança de Taguatinga.

Paulo atirou contra Izabel na casa dela, na QNP 30, em Ceilândia. A vítima foi morta na frente da filha de 10 anos.

Em áudio compartilhado em um grupo de Whatsapp, Paulo confessou o crime e justificou ter matado Izabel por ela ter supostamente bloqueado as contas bancárias dele.

Paulo se entregou na noite de ontem (05) na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam II) na companhia de seu advogado.

Izabel e Paulo estavam em processo de separação e, segundo familiares, pouco antes do crime, a vítima teria trocado a fechadura do portão para impedir a entrada do ex.

O criminoso é administrador, vigilante, e possui registro de caçador, atirador e colecionador (CAC).

A vítima chegou a ser internada no Hospital de Base de Brasília (HBB) e, de acordo com familiares, teria sofrido três paradas cardíacas antes de falecer.